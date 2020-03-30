N'Golo Kante'nin Chelsea Formasıyla En İyi Anları
Chelsea'nin Leicester City'den transferi Fransız orta saha N'golo Kante'nin Londra ekibinin formasıyla çıktığı maçlarda geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Chelsea 'nin Leicester City'den transferi Fransız orta saha N'golo Kante'nin Londra ekibinin formasıyla çıktığı maçlarda geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Leicester City FC, Chelsea, Londra, Spor