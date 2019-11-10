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N'Koudou 60'ta girdi 70'te golünü attı

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ta, siyah-beyazlılar aradığı golü 70. dakikada bulurken, Kartal'ın sayısı 60. dakikada oyuna giren N'Koudou'dan geldi.

10.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:05N'Koudou 60'ta girdi 70'te golünü attı
Süper Lig'in 11. haftasında 'u konuk eden 'ta, siyah-beyazlılar aradığı golü 70. dakikada bulurken, 'ın sayısı 60. dakikada oyuna giren N'Koudou'dan geldi.

Denizlispor karşısında baskılı bir futbol ortaya koysa da fileleri bir türlü havalandıramayan Beşiktaş, aradığı golü 70. dakikada buldu. Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyette büyük bir pay sahibi olan ancak bu maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Denizlispor maçıyla geri döndü. Mücadelenin 60. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olup sol kanada hareketlilik getiren Kevin N'Koudou, 70. dakikada şık bir gol atarak Vodafone Park'ı coşturdu. Rakibini geçtikten sonra çaprazdan çok sert vuran ve fileleri havalandıran N'Koudou, gol sevincini taraftarıyla paylaştı. - İSTANBUL

Denizlispor, Beşiktaş, Kartal, Spor

Kaynak: İHA

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