N'Koudou: Kazanmak önemliydi
Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.
09.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:21
Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :N'Koudou: Kazanmak önemliydi
Etiketler : MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor
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