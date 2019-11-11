Haberler » Spor » N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu - Spor

N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Denizlispor maçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi.

11.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:00N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu
Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, maçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u N'Koudou'nun attığı şık golle 1-0 mağlup eden 'ta N'Koudou'nun dönüşü, teknik ekibi mutlu etti. Denizlispor karşısında 60. dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olduktan sonra sol kanada hareketlilik getiren ve 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen Kamerun asıllı Fransız yıldız, taraftarı da coşturdu. Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek siyah-beyazlılara galibiyet 3'lüsü çektiren yıldız oyuncu, alınan galibiyeti de 'Elhamdülillah' diyerek kutladı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:12 Bursaspor sakin kalamıyor
11:03 Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi
11:04 Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek
11:04 Şeyma Nur, Tokyo'da altın madalya hedefliyor
10:58 Asker selamıyla ATA'yı anıp, taktıkları maskelerle lösemiye dikkat çektiler
10:49 Al Nassr Belhanda'nın peşine düştü
10:20 Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı
09:45 Oyundan alınan Ronaldo'dan tepki: Soyunma odasına gitti
09:23 Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!
00:45 Galatasaray seçime gidiyor!
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:13:08