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N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Denizlispor maçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi.

11.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:20N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu
Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, maçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u N'Koudou'nun attığı şık golle 1-0 mağlup eden 'ta N'Koudou'nun dönüşü, teknik ekibi mutlu etti. Denizlispor karşısında 60. dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olduktan sonra sol kanada hareketlilik getiren ve 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen Kamerun asıllı Fransız yıldız, taraftarı da coşturdu. Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek siyah-beyazlılara galibiyet 3'lüsü çektiren yıldız oyuncu, alınan galibiyeti de 'Elhamdülillah' diyerek kutladı.
(Bozhan Memiş/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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