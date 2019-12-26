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Alanyasporlu N'Sakala'nın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Alanyasporlu Fabrice N'Sakala geldi. Hem Alanyaspor'la hem de N'Sakala ile görüşen Beşiktaş, transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

26.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:54

'ın, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile görüştüğü öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulübü ile birer görüşme yaptı.

BEŞİKTAŞ OLUMLU SONUÇ BEKLİYOR

Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Alanyasporlu N'Sakala'nın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA


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