Süper Lig'in devam ettiği şu günlerde transfer haberleri ile gündeme gelen Alanya 'spor'da forma giyen Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala, sporseverlerin merak konusu oldu. Hakkında detaylı sorular sorulan N'Sakala merak edilirken N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı gibi konular merak edildi.

FABRİCE N'SAKALA KİMDİR?

Fabrice N'Sakala doğum tarihi: 21 Temmuz 1990

Fabrice N'Sakala kaç yaşında: 29 yıl yaşında

Fabrice N'Sakala nereli: Le Blanc-Mesnil, Fransa

Fabrice N'Sakala boy: 1,78 m

Fabrice N'Sakala kilo: 79 kg

Fabrice N'Sakala kariyer başlangıç tarihi: 2008

Fabrice N'Sakala Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen ve sol bek mevkisinde görev yapan futbolcudur.

N'SAKALA KARİYERİ

09/10: Troyes

13/14: RSC Anderlecht

16/17: Alanyaspor

16/17: RSC Anderlecht

17/18: Alanyaspor

N'SAKALA PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 21 maç, 1 asist, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 18/19: 37 maç, 2 asist, 7 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 29 maç,4 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 31 maç, 4 asist, 5 sarı kart

PERFORMANS 15/16: 10 maç, 6 sarı kart

PERFORMANS 14/15: 32 maç, 4 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS 13/14: 27 maç, 1 gol, 3 asist, 6 sarı kart, 2 kırmızı kart

PERFORMANS 12/13: 30 maç,4 asist, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart

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