Süper Lig'in devam ettiği şu günlerde transfer haberleri ile gündeme gelen Alanya 'spor'da forma giyen Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala, sporseverlerin merak konusu oldu. Hakkında detaylı sorular sorulan N'Sakala merak edilirken N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı gibi konular merak edildi.
FABRİCE N'SAKALA KİMDİR?
Fabrice N'Sakala doğum tarihi: 21 Temmuz 1990
Fabrice N'Sakala kaç yaşında: 29 yıl yaşında
Fabrice N'Sakala nereli: Le Blanc-Mesnil, Fransa
Fabrice N'Sakala boy: 1,78 m
Fabrice N'Sakala kilo: 79 kg
Fabrice N'Sakala kariyer başlangıç tarihi: 2008
Fabrice N'Sakala Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen ve sol bek mevkisinde görev yapan futbolcudur.
N'SAKALA KARİYERİ
09/10: Troyes
13/14: RSC Anderlecht
16/17: Alanyaspor
16/17: RSC Anderlecht
17/18: Alanyaspor
N'SAKALA PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 21 maç, 1 asist, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 18/19: 37 maç, 2 asist, 7 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 29 maç,4 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 31 maç, 4 asist, 5 sarı kart
PERFORMANS 15/16: 10 maç, 6 sarı kart
PERFORMANS 14/15: 32 maç, 4 asist, 6 sarı kart
PERFORMANS 13/14: 27 maç, 1 gol, 3 asist, 6 sarı kart, 2 kırmızı kart
PERFORMANS 12/13: 30 maç,4 asist, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart
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