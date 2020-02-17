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n11.com, e-ticaret eğitimini Denizli'de verdi

n11.com, Denizli'deki 113 iş ortağına "e-ticaret eğitimi" verdi.

17.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:42n11.com, e-ticaret eğitimini Denizli'de verdi
n11.com, 'deki 113 iş ortağına "e-ticaret eğitimi" verdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır 'yi il il dolaşarak iş ortaklarına e-ticaret eğitimi veren ve satışlarını artırmanın yollarını paylaşan n11.com'un, 2020 yılındaki 6'ıncı durağı Adana'dan sonra Denizli oldu.

Kentte bir otelde düzenlenen e-ticaret eğitimine, firmanın 113 iş ortağı katıldı.

Toplantıya katılanlar, e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı, satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi konularda bilgilendirildi.

Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde ise n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi n11faturam.com'un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Bu yıl eğitimlerini dijital dünyaya da taşıyan n11.com, e-ticaretle ilgili tüm süreçleri bu platform üzerinden de iş ortaklarıyla paylaşacak. Üyelik, ürün yükleme, sipariş yönetimi, entegrasyon, muhasebe, lojistik, akıllı ürünler, mağaza destek noktalarının yanı sıra online eğitim videolarının yer alacağı destek merkezinde, satış süreçleri ile satışı artırmanın ipuçlarına ulaşılabilecek.

Türkiye, Denizli, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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