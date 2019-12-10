Haberler » Teknoloji » n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi - Haberler

n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi

n11.com, yerel markaları büyütecek e-ticaret eğitimlerine devam ediyor.

10.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:12n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi
n11.com, yerel markaları büyütecek e-ticaret eğitimlerine devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com, çapında düzenlediği iş ortaklıkları eğitimleri dizisinin yenisini İstanbul'da 165 iş ortağının katılımıyla gerçekleştirdi.
KOBİ'lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com, düzenlenen eğitimde iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı, satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi.
Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi "n11faturam.com"un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Türkiye, Teknoloji

Kaynak: AA

Teknoloji

Son Dakika Haberleri

14:51 Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi - Haberler
14:50 Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti - Haberler
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim tek liderim Hz. Muhammed'dir - Haberler
14:46 Samsun şehidi Uzman Jandarma Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
14:45 Galeriden otomobili çalan, eski çalışan çıktı - Haberler
14:07 Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden gencin ülkeye kaçak yollardan girdiği ortaya çıktı - Haberler
13:56 Özgecan Aslan'ın ailesinden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Haberler
13:52 23 yaşındaki hekime tecavüzle suçlanan profesörün avukatları, davadan çekildi - Haberler
13:49 Çıplak fotoğrafları basına sızan ABD'li vekil: İntihar etmek istedim - Haberler
10.12.2019 14:52:21