Nabi Avcı Şehir ve Medeniyet Okulunun eğitim yılı açılış törenine katıldı

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Şehir ve Medeniyet Okulu 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışı Kültür ve Turizm eski bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.



Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde yer alan Araştırma Merkezine bağlı olarak kurulan ve 3 yıldır faaliyet gösteren Şehir ve Medeniyet Okulu yeni eğitim öğretim yılına "Merhaba" dedi. Eyüpsultan Kültür Merkezi (ESKM) yapılan 2019- 2020 yılının açılış törenine Milli Eğitim ve Kültür Turizm Bakanlığı görevlerinde de bulunmuş olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda kursiyer katıldı. Program öncesinde bir araya gelen protokol üyeleri Eyüpsultan Araştırma Merkezi(EYSAM)'da eğitim alan öğrencilerin yaptığı geometrik motiflerden oluşan resim sergisini gezdi.



'Şehir ve Medeniyet' okulunun yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi için sahneye çıkan Nabi Avcı 'Şehir ve Medeniyet' ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda Avcı, gençlere bol bol kitap okumaları önerisinde bulundu. Program sonunda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nabi Avcı'ya Eyüpsultan'ın bir minyatür eserini hediye etti.



"Eğitimde ve kültürde yapılanların etkisini 10 sene, 30 sene sonra görürsünüz"



Eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmaların seneler sonra yeşeren tohumlar olduğunu aktaran Nabi Avcı " Son 17 yıldır 'Sessiz Devrim' yaşıyoruz, yerel yönetimlerdeki ve mahalli idarelerdeki kültürel, sanatsal faaliyetlerde ciddi bir sessiz devrim yaşıyoruz. Bu sessiz devrimin en derinden işleyeni yerel yönetimlerdeki kültür sanat faaliyetlerine gösterilen hassasiyetler. Eğitimde ve kültürde yapılanlar diğer alanlarda yapılanlar gibi hemen görülmezler. Eğitimde ve kültürde yapılanların ayrıca da yapılmayanların etkisini 10 sene sonra 30 sene sonra görürsünüz. Bundan seneler sonra belediye başkanı olacaklar, kaymakam olacaklar ya da kültür sanat merkezlerini yönetecekler pek çok mesleklerini icra etmek için şehre dokunacak olan kişilerin burada aldığı eğitim ve eğitimin anlamının ne manaya geldiğini o zaman ortaya çıkacak. O yüzden arkasında güçlü bir halk desteği olmayan siyasi iktidarlar bu tür uzun vadeli projelere pek prim vermezler. Türkiye 17 yıldır bu durumu aştı, 17 yıldır yerel yönetimler arkasındaki millet desteğinden güç alarak iyi, doğru ve güzel olan ne varsa kendi siyasi geleceklerinden bağımsız olarak hatta bazen kendi siyasi geleceklerini belki olumsuz da etkileyebileceği durumlarda bile bu tohumları atmaktan geri durmadılar. Onun için bugün Türkiye'nin dört bir tarafında, bütün yerel yönetimlerde AK Parti ile başladı daha sonra diğer partilerden seçilen belediye başkanları ve belediyeler de bu yolda benzer işler yapmak için örnekler bulmaya başladılar" dedi.



"Eyüpsultan Belediyesi'ni kutluyorum"



Şehir ve kültür üzerine eğitim alan bireylerin geleceği şekillendirirken daha gayretli olacaklarını belirten Nabi Avcı, " İnsanlar şehirleri yapıyorlar, şehirler de insanları inşa ediyor. Dolayısıyla bir şehre baktığınız zaman o şehri yapan insanların düşüncelere, tahayyüllere, hayallere, inanışlara sahip olduğunu o şehirden adeta açık bir kitap gibi okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda o şehirlerde yapılan tahribat ve yıkıma da baktığınız zaman, o şehri yıkan ve tahrip eden insanların da davranışlarını, nelerden mahrum olduklarını da görebiliyorsunuz. Şehirlerimizin tekrar asli hüviyetlerine o güzelliklerine kavuşabilmeleri için 'Şehir ve Medeniyet' okullarında eğitim alan bireyler gibi gençlerini, ileride geleceği yönetecek olan kişilerini eğitmeye gayret gösteriyorlar ben bu konuda Eyüpsultan Belediyesini kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA