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Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı

Nabil Dirar'ın yönetimin indirim talebine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Faslı yıldızın yeni maaşı yapılacak görüşmede netleşecek.

09.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:39

Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen Fenerbahçe diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Alınan bilgilere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu Nabil Dirar oldu.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜKTEN SONRA MAAŞI NETLEŞECEK

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

(Takvim)

Nabil Dirar, F.Bahçe’nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Etiketler: Fenerbahçe, Spor
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Yorumlar (1)
TYC:2mil dan 200bin e düşün kabul etmezse gitsin (inş. kabul etmez) :)
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Haberler ›› Spor ››Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı - Spor

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