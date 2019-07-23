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Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu

İspanyol temsilcisi Real Betis, Lyon forması giyen Fransız futbolcu Nabil Fekir'i 19,75 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

23.07.2019 12:43

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Olympique Lyon'da forma giyen Fransız milli oyuncu Nabil Fekir'i renklerine bağladı.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19,75 milyon euro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon euro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Olympique Lyon'un kaptanı Fekir, Real Betis'e transfer oldu.

Fransa Milli Takımı'nda da 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Betis ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Nabil Fekir'in 22 yaşındaki kardeşi sol kanat oyuncusu Yassin de Olympique Lyon'dan Real Betis'e geçti.

Fransa temsilcisinin altyapısına 2011 yılında giren Nabil Fekir, 193 karşılaşmada 69 kez ağları sarsmıştı.

Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu

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Olympique Lyon, Nabil Fekir, Real Betis, Futbol, Spor

YORUMLAR (1)
KEN06: senin gibi klas bir oyuncuya bu takım yakışmadı
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