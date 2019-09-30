Haberler » Güncel » Haber

- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı

- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralıNABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

30.09.2019 21:33
- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı
NABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralanırken sivil güçler ve polis olay yerine sevk edildi. Olayın ardından aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Polis, geçtiğimiz hafta boyunca 299 trafik kazası meydana geldiğini ve 240 kişinin yaralandığını açıkladı.
- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı

Batı Şeria, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası
01:47 Bursa'da karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
01:44 Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
01:40 Kaşıkçı'nın oğlunun "Suudi yargısına inancı sonsuz"
01:40 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
01:37 İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı