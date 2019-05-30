Nablus'un Osmanlı yapıtı "Kapalı Çarşısı" yoğun ilgi görüyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Osmanlı yapıtı "Tarihi Tüccar Hanı" ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.Dünyanın en eski şehirlerinden biri kabul edilen Nablus, Osmanlı izlerini taşıyan mimari yapılara ev sahipliği yapıyor. Osmanlı veziri Lala Mustafa Paşa tarafından Suriye'deki Hamidiye Çarşısı'na benzer şekilde 1569 yılında inşa ettirilen han da bunlardan biri."Kapalı Çarşı" ve "Sultan Çarşısı" isimleriyle de anılan Nablus'un Eski Beldesi'nde yer alan "Tarihi Tüccar Hanı"nda Osmanlı duvar nakışları bugün de korunuyor.İslam mimarisine uygun olarak inşa edilen taş han, geçmişten bugüne şehrin en önemli ticaret merkezi konumunda.Ramazan ayında vatandaşlar onlarca dükkanı barındıran hana yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bayrama yakın günlerde halk, bayramlıklar için buraya akın ediyor.Demirciler çarşısı, marangozlar çarşısı, Nasr Caddesi çarşısı gibi bölümleri de bulunan han, alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.Osmanlı devletinin Filistin'deki imarının baş örneklerindenHanın emektar esnaflarından ve meslektaşları tarafından "çarşının muhtarı" olarak adlandırılan Abdulfettah Darvaza (70), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hanın Osmanlı devletinin Filistin'deki imarının baş örneklerinden biri olduğunu belirtti.Çarşıdaki dükkanın kendisine babasından kaldığını, çocukluğundan beri burada çalıştığını ifade eden Darvaza, "Han, Nablus'taki hatta Batı Şeria'daki en önemli ticaret merkezi. Nablus'a gelenlerin burayı ziyaret etmeden dönmemesi gerek." dedi.Çarşıda satılan ürünlerin dışarıdakilerin aynıları olduğunu ancak burada daha uygun fiyatlarla alıcısını beklediğini aktaran Darvaza, ayrıca hanın, tarihi ve günlük hayatı birlikte barındırması açısından farklı bir dokusu olduğunu dile getirdi.Restorasyona ihtiyacı varDarvaza, hanın bazı yerlerinde hala Osmanlı duvar nakışlarının bulunduğuna dikkati çekerken, yapının aynı zamanda restorasyona ihtiyaç duyduğuna işaret etti.Han esnafından Amir Hasiba da dedelerinin buradaki dükkanı Lala Mustafa Paşa zamanında satın aldığını, kendisine de atalarından kaldığını belirtti.Küçük dükkanın tek gelir kaynağı olduğunu söyleyen Hasiba, hanın Nablus'un önemli bir ticaret merkezi olduğunu, alışverişe çıkanların aradıkları her şeyi burada bulabileceğini ifade etti.Hasiba, esnafa kazanç için büyük fırsat sunan ramazan ayı ve bayramlarda vatandaşların hana akın ettiğini aktardı.Çarşıda alışveriş yapan müşteri Zahir Abdulcelil ise burada çok çeşitli ürünler yer aldığını ve fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, çocukluğundan beri buradan alışveriş yapmaya alışkın olduğunu dile getirdi.