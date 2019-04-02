Naci Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ İNCESU belediye başkan adayı olan Naci Demir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ İNCESU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Naci Demir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ İNCESU adayı Naci Demir kimdir? BTP KAYSERİ İNCESU adayı Naci Demir yüzde kaç oy aldı?

Naci Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ İNCESU belediye başkan adayı olarak gösterilen Naci Demir İNCESU ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. İNCESU ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Naci Demir adlı BTP adayı toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ İNCESU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.