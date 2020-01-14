Haberler » Güncel » Naci Güllü güven tazeledi - Haber

Naci Güllü güven tazeledi

Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

14.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:37Naci Güllü güven tazeledi
'in ilçesinde faaliyet gösteren Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Mustafa Naci yeniden seçildi.

Nikah salonunda yapılan kongrede iki başkan adayı yarıştı. Kongreye muhtarların yanı sıra, Mersin ve Adana'dan muhtar dernek başkanları ve Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk de katıldı.

Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları okunup ibra edildi. Dilek ve temennilerde yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi.

Seçimlere 183 üyeden 172 'si katıldı. Mevcut başkan Mustafa Naci Güllü ile Göçük Mahallesi Muhtarı Murat Ramazan Benli'nin listeleri yarıştı. Güllü 119 oy alırken, Benli ise 50 oy aldı.

M. Naci Güllü tekrar başkan olurken yönetime Münir Irgal, Nazım Yücel,Durmuş Karakaya, İlhami Çopur, Yunus Yaman, Şefik Sarı, Muhittin Borlukan, İsmail Kıvrak ve Mustafa Ak seçildi.

Denetim kurulu İsmail Şener, Ramazan İnal ve Bayram Bölükbaş'tan oluştu. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Güllü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık" - Haber
13:08  İstanbul'da 2019'da hırsızlıktan 19 bin 899 kişi gözaltına alındı - Haber
13:08  Hükümlüler cezaevinde hem iş öğreniyor hem para kazanıyor - Haber
13:03  Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor - Haber
13:03  Zübeyde Hanım, İzmir'deki mezarı başında anıldı - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:14:36