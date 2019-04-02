Naci Sönmez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Naci Sönmez oldu. HDP adayı Naci Sönmez, MANİSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MANİSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Naci Sönmez ile ilgili seçim sonuçları ve MANİSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Naci Sönmez oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MANİSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MANİSA aday yarışı ve MANİSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MANİSA Seçim Bilgileri

MANİSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MANİSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MANİSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP MANİSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naci Sönmez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Naci Sönmez, MANİSA yarışında % 4,35 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Naci Sönmez toplamda 37.971 adet oy sayısına ulaştı.

Naci Sönmez Kimdir?

Naci Sönmez, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Manisa BüyükşehirBelediye Başkan Adayı oldu.

HDP MANİSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.