Nacon ve KT Racing, WRC 9'un Duyurusunu Yaptılar

Ralli oyunları arasında kendisine önemli bir yer edinmiş olan WRC, yeni oyunu ile Sonbahar mevsiminde geri dönüş yapacak. Nacon ve KT Racing, resmi FIA World Rally Championship serisinin yeni üyesi WRC 9 oyununun duyurusunu yaptı.İlk kez 2001 yılında satışa sunulmuş olan WRC serisi, devam oyunları ile on dokuz yıllık süreçte birçok farklı platformda boy göstermişti. Şimdilik güncel oyun olan WRC 8, geçtiğimiz yılın Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuştu.WRC 9 adıyla duyurulmuş olan sıradaki oyun, 3 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One, daha sonraki bir tarihte de PlayStation 5, Switch ve Xbox Series X için satışa sunulacak. WRC 8 ile büyük beğeni toplayan kariyer modu, geliştirilmiş oynanış mekanikleri, daha çeşitli etkinlikler ve resmi logoları ile WRC, WRC 2, WRC 3 ve Junior WRC'den elliden fazla takım ile yeni oyunda yer alacaklar. Dahası ise bu takımların yıl içindeki durumları güncel olarak WRC 9 oyununa aktarılacak ve bu sayede daha gerçekçi bir deneyim yaşayabileceksiniz.Bunların yanı sıra Safari Rally, Rally Japan ve Rally New Zealand ve çevresel olarak tamamıyla yeniden tasarlanmış olan iki diğer ralli de geri dönüş yapacak. Ayrıca WRC tarihine geçmiş klasik yeni arabalar da oyunda bulunacaklar.Nacon ve KT Racing, yaptıkları duyuruda WRC 10 ve WRC 11 oyunlarını da geliştirip yayınlamak için WRC Promoter ile olan lisans anlaşmasını 2022 yılına kadar uzattıklarının da müjdesini verdiler.WRC 9 için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir