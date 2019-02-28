Nadal 2. Turda Elendi

Meksika
Açık Tenis
Turnuvası tek erkekler 2. tur maçında Nick Kyrgios
'a 2-1 yenilen dünya 2 numarası Rafael Nadal
elendi.
Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, 2005 ve 2013 şampiyonu İspanyol Rafael Nadal
ile Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaştı.
Bir numaralı seribaşı Nadal, ilk seti 6-3 aldı. Dünya sıralamasının 72. basamağındaki Kyrgios, 2. seti 7-6 hanesine yazdırarak maçı final setine taşıdı.
"Tie-break"e giden sette 3 maç puanı çeviren Kyrgios, maçı 2-1 kazanarak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan Nadal'ı turnuvanın dışına itti.
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Kaynak: AA