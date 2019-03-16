Nadal, Indian Wells'ten Çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal
, dizindeki sakatlık nedeniyle Indian Wells Masters Tenis
Turnuvası'ndan çekildi. ABD
'nin California
eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer
ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.
32 yaşındaki Nadal, Rus Karen Khachanov ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de iki kez tedavi molası almıştı.
Federer, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ya da Kanadalı Milos Raonic
ile karşılaşacak.
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Kaynak: AA