"Nadal, Wimbledon'ı da kazanabilir"

Dominic Thiem'i mağlup ederek kariyerinin 12. Roland Garros zaferini elde eden Rafael Nadal'ın amcası ve eski antrenörü Toni Nadal, İspanyol tenisçinin bu yıl Wimbledon'ı da kazanabileceğini söyledi.



2017 yılında Rafa'nın antrenörlüğü görevini Carlos Moya'ya devreden, ancak geçtiğimiz gün oynanan final maçında yeğenini tribünden izleyen Toni Nadal, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nadal'ın Wimbledon'daki dokuz yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabileceğini belirterek, "Onunla final maçından sonra yaptığım konuşmada, bu yıl tekrar Wimbledon'ı kazanma şansı olduğunu söyledim. Geçtiğimiz yıl da kazanmaya çok yakındı, umarım bu yıl bunu başarır." diye konuştu.



Roland-Garros şampiyonluğuyla Grand Slam sayısını 18'e çıkaran Nadal'ın 20 Grand Slam sahibi Roger Federer'e yaklaşmasına dair de görüşünü paylaşan Toni Nadal, "Şu an Rafa için en önemli şey Roland-Garros'ta şampiyonluğa uzanması. Ancak eminim ki birkaç hafta sonra Roger ile arasında sadece iki Grand Slam kupası kaldığı aklına gelecektir. Hepimiz gibi o da yıllar geçtikçe turnuva kazanmanın daha da zorlaştığının farkında. Güçlü bir yeni jenerasyon geliyor ve Rafa her yıl biraz daha yaşlanıyor. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Toni Nadal, yeğeninin çalışma azmi ve yeteneğine de övgüler yağdırarak, "Birçok kez çevremde Rafa'nın sıradan yeteneğe sahip biri olduğuna dair yorumlar duydum. Eğer size gelen bir topu falsoyla çizgi üstüne düşürebiliyorsanız bu büyük bir yetenektir. Kariyerinde 15 Grand Slam'i kaçırmasına rağmen Rafa'nın 18 şampiyonluğu bulunuyor. Oynayamadığı 15 turnuva içinden de bazılarını kazansaydı şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk." dedi.



2008 ve 2010 yıllarında Wimbledon'ı kazanmayı başaran Rafael Nadal, geçtiğimiz yıl yarı finalde Novak Djokovic'e beş set sonunda mağlup olmuş, Djokovic daha sonra finalde Kevin Anderson'ı üç sette mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: EuroSport.com