Nadide Nurdan Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP KÜTAHYA belediye başkan adayı Nadide Nurdan Yıldırım oldu. TKP adayı Nadide Nurdan Yıldırım, KÜTAHYA belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KÜTAHYA belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP KÜTAHYA belediye başkan adayı Nadide Nurdan Yıldırım ile ilgili seçim sonuçları ve KÜTAHYA belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP KÜTAHYA belediye başkan adayı Nadide Nurdan Yıldırım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KÜTAHYA belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KÜTAHYA aday yarışı ve KÜTAHYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KÜTAHYA Seçim Bilgileri

KÜTAHYA belediyesi için toplam sandık sayısının 509 olduğu belirlendi.

KÜTAHYA belediyesi için açılan sandık sayısının ise 509 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KÜTAHYA belediyesi için katılım oranının ise % 86,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KÜTAHYA toplam seçmen sayısının ise 164.087 olduğu belirlendi.

KÜTAHYA belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 142.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP KÜTAHYA Belediye Başkan Adayı Nadide Nurdan Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP KÜTAHYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Nadide Nurdan Yıldırım, KÜTAHYA yarışında % 0,07 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Nadide Nurdan Yıldırım toplamda 92 adet oy sayısına ulaştı.

TKP KÜTAHYA belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.