Haberler » Güncel » Nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber

Nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı

Bursalı çiftçi ve aynı zamanda youtuber İbrahim Sargın, Bursa'da nadir görülen hayvanı bulup eline alarak sevdi.

08.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:38Nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı
Bursalı çiftçi ve aynı zamanda youtuber İbrahim Sargın, Bursa'da nadir görülen hayvanı bulup eline alarak sevdi.

Çocukluğundan beri hayvanlara ayrı bir sevgisi bulunan İbrahim Sargın, Bursa'da yaşayan ama insanlar tarafından çok bilinmeyen koruma altındaki hayvanları bularak görüntülüyor. Sargın, bu hayvanlardan biri olan yediuyuru Nilüfer'e bağlı Mahallesi'nde görüntülemeyi başardı. Uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucunda bu hayvanın Bursa'da yaşadığını tespit eden Sargın, yuvasını bularak yavrularını eline alıp sevdi. Yediuyur, farklı rengi ve sevimli haliyle dikkat çekiyor.

Tabiatta yaşayan hayvanlara karşı farklı bir sevgisi olduğunu ifade eden İbrahim Sargın, "Tarımla uğraşıyorum, ama doğaya tutkum ve sevgim çocukluktan itibaren var. Araştıra araştıra bölgemizde bulunan bitki ve hayvanları tanıyorum. Ben bu hayvanın fotoğrafını gördüm, acaba Bursa'da yaşıyor mudur diye düşündüm. Akçalar'da araştırma yaparken denk geldi. Anne ve yavruları vardı. Ben de elime alıp sevdim. Bu hayvan çok sık rastlanan bir hayvan değil. Koruma altındaki bir hayvan türü. Bol yapraklı ağaçlık alanları çok seviyor. Türkiye'de videosunu çeken nadir kişilerden biriyim. Yavrusunu elime alıp sevdim" dedi. - BURSA

Akçalar, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:15 2 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haber
12:14 Bankacı damada altın yerine mutfak önlüğü ve biberon - Haber
12:13 DHA YURT BÜLTENİ-6 - Haber
12:13 Felç oldu; resim sergisi açtı, şiir kitabı yazdı, motosiklet biniyor - Haber
12:13 Dünyanın en zehirli sürüngenleri akvaryumda - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
08:15 Son dakika: Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
8.12.2019 12:21:01