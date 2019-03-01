Nadir hastalıklar masaya yatırıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği tarafından 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü vesilesiyle nadir hastalıklara dikkat çekmek için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Betül Sözeri önderliğinde gerçekleşen toplantıya 150'nin üzerinde doktor, hemşire, teknisyen ve öğrenci katıldı. Toplantıda yeni tanımlanan nadir hastalıklar ve tıptaki yeni gelişmeler tartışıldı. Nadir Hastalıklar alanında uzmanlaşmış 33 konuşmacının yer aldığı toplantıya aynı zamanda nadir hastalıklı bireyler de katıldı. Hastalar, hastalık tanı sürecinde yaşadıkları zorlukları dile getirerek hekimlere sorularını yöneltti.

Prof. Dr. Sözeri, toplantıya gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Nadir hastalıklarla ilgili farkındalık düzeyinin artırılması, erken tanı ve etkin tedavi uygulanması, bireylerde oluşması muhtemel sakatlıkların ve yaşamsal tehlikelerin önüne geçmek için kritik önem taşıyor. Bu alanda farkındalık çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler