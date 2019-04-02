Nadire Kantarcıoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA AYAŞ belediye başkan adayı olan Nadire Kantarcıoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA AYAŞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Nadire Kantarcıoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA AYAŞ adayı Nadire Kantarcıoğlu kimdir? Bağımsız ANKARA AYAŞ adayı Nadire Kantarcıoğlu yüzde kaç oy aldı?

Nadire Kantarcıoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA AYAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Nadire Kantarcıoğlu AYAŞ ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. AYAŞ ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Nadire Kantarcıoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA AYAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.