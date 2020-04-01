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Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO virüs tedbirlerini aldı

Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tüm tedbirleri aldı.

01.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:50
Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO virüs tedbirlerini aldı
Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tüm tedbirleri aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Feyzullah Yağcı, "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için tüm tedbirlerimizi aldık. Bu süreçten en az hasarla çıkabilmek doğrultusunda virüsün yüzünü gösterdiği ilk günlerde kurumumuzun tüm birimleri ilaçlanarak dezenfekte edildi. Tüm koridor, lavabo girişlerine dezenfekte makinesi konuldu. Ana giriş kapımıza koyduğumuz stantta ise sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için dezenfekte makinesi ile ellerini dezenfekte eden vatandaşlarımız, maske ve eldiven takarak kurumumuza gelen misafirlerimizi konuk ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Sanayi Odası, Koronavirüs, Tepebaşı, Güncel
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