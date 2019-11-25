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Naftogaz'dan "Gazprom borcunu gazla ödeyebilir" teklifi

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, Gazprom'un 3 milyar dolarlık borcunu doğal gaz sevkiyatıyla ödeyebileceğini açıkladı.

25.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:34Naftogaz'dan
'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, 'un 3 milyar dolarlık borcunu doğal gaz sevkiyatıyla ödeyebileceğini açıkladı.
Vitrenko, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, 'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderilmesine yönelik transit sözleşmesinin uzatılmasına yönelik teklifine yanıt verdiklerini belirtti.
Gazprom'un Naftogaz'a yaklaşık 3 milyar dolarlık borcu bulunduğuna işaret eden Vitrenko, "Bu borcun para ile ödenmesinden memnun oluruz ancak Gazprom eğer bu borcu doğal gaz temin ederek ödemek isterse, bunu değerlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.
Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderilmesine yönelik transit sözleşmenin 1 yıl uzatılması için resmi teklifini Naftogaz'a geçen hafta göndermişti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşme süresi yıl sonu itibarıyla bitiyor.

Ukrayna, Gazprom, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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