Nagatomo, Galatasaray'da son antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, takımıyla son antrenmanına çıktı.

02.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:52
Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, takımıyla son antrenmanına çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda duygusal anlar yaşayan 33 yaşındaki son beke, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşları destek oldu.
Takımıyla son antrenmanında göz yaşlarına hakim olamayan Nagatomo, "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep sarı-kırmızı ile olacak, her şey için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Nagatomo, sarı-kırmızılı formayla 65 maça çıkarken, 3 gol atmayı başardı. Japon oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazandı.
Yuto Nagatomo, antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesisten ayrıldı. Nagatomo, Galatasaray’da son antrenmanına çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Florya Metin Oktay Tesisleri, Yuto Nagatomo, Galatasaray, Japon, Güncel, Haber
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