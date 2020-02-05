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Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Saracchi'nin gelişiyle lisansının askıya alınmasının ardından, "Sadece antrenmanlara çıkarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. En kısa zamanda kulüp bulup gideceğim" dedi.

05.02.2020 08:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:55

'da sevilen bir karakter olmasına rağmen bu sezon yaşadığı başarısız performansı yüzünden gözden düşen Nagatomo, kulüpten ayrılmayı kafasına koydu. Yüksek iş ahlakı ile bilinen sol bek, en yakın zamanda kulüp bulup ayrılacak. Sarı kırmızılı kulüpten önümüzdeki 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkı bulunan Nagatomo, yöneticilere, "Bundan sonra Galatasaray forması giyemeyeceğim için üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Sadece antrenmanlara çıkarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. En kısa zamanda kulüp bulup gideceğim" dedi.

65 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın Inter'den 2,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Japon sol bek, Galatasaray forması ile 65 müsabakada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 gol pası verdi.

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Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum

Galatasaray, Japon, Spor


HABER YORUMLARI (26)
CEMİL TURAN:Demek ki neymiş. İnsan önce insan olacak, ahlaklı olacak. Sonra inancını üstüne koyacak. Mesele dindar olmakta değil, insan olmakta. .
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12 1
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TARIK:Japonlarda 8 şiddetinde depremde neden insanların kılı bile kıpırdamıyor çünkü dürüstler binanın sağlam olduğunu biliyorlar bizimkiler ramazanda bir ay ibadet oruç dua namaz teravih ramazan bitince herşeye kaldığı yerden devam
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9 1
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GERÇEK:Çok çok haklısın kardeş, Yapılan bütün günahların saydığın gerçekten yapılması ibadetler ile kapatılacağını sananlar en büyük yanılgıya sahip olanlardır. Şeytan ne kadar güzel islamı kullanıp nefislere hakim oluyor. Kuran ın asıl uyulması gereken hayat yaşam kurallarını bir kenara at, şekil hükümlerini hayat tarzı edin. Allah Kuran da kul hakkını affetmem diyor. Ey inananlar cehennem kapıları sizin gibilere sonuna kadar açıkŞeytan hücrelerimize kadar hakim olmuş haberimiz bile yok.
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2 0
VEYİSCAN:Fatih TERİM''e ithaf olunur. Milli Takımdan ayrıldığında tazminat olarak federasyondan ne kadar para almıştır.
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BİRİSİ:o parayı nereye bağışladığını herkes biliyor boş yapma. işine baq
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NECDET ŞAHİNKAYA:Fatih hoca o parayı tepki olarak aldı ve çocuk esirgeme kurumuna bağışladı bir kuruşunu almadığınu defalarca beyan etti o zamanki başkan olan tüpçüyle anlaşamadılar
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MUSTAFA DİYE BİRİ:Avrupada yıldız olan oyuncuları türk kulüpleri alıp mundar ediyor.
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HAK GÖRME HAKKANİYETLİ GÖR:Japon iyi birşey yapmış eyvalla Fakat her fırsatta dine laf atmaya çalışan ve kendini müslüman sananlara bu konuya istinaden sormak istiyorum!İslam Dininin öğretilerinde haksız yere kazanç elde etmek var mıdır? varsa örnek veriniz yoksa daha iyisi olduğunu düşündüğünüz japonların veya hayranı olduğunuz batı medeniyetlerinin ahlakına neden siz sahip değilsiniz
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KILÇIK:Bizde islamın ilk şartı namaz gerisi hak getire, yabancılarda dürüstlük ve kurallara uyum, Kim namaz dışında gerçek islamı yaşıyor dersiniz. Evet yabancılar biz müslüman geçinenlerden çok daha dürüst. Ancak batı medeniyetinin ahlakına neden sahip değiliz dersen burada büyük yanlış yaparsın. En iyi gelir şartına sahip ülkelerden biri Holanda da eroin ve uyuşturucu ve içki kullanım oranı ve aleni fuhuş oranına bak (cezası yok) sonrada ülkeme bak. Ahlak ve dürüstlük tamamen ayrı kavramlardır.
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ADAM:Şimdi ülkemiz insanı ve dini hakkında çok güzel çıkarım yapardım da, yorumum onaylanmıyor o zaman. Diyecek hiçbir şey yok. Bakın ve görün. Ahlakın ne ırktan ne dinden geldiğini. Bazı ülkeler neden başı çekerken bazılarının nal topladığını
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