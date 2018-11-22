Nagatomo: "Sahalara Geri Döndüğüm İçin Çok Mutluyum"

22 Kasım 2018 Perşembe 16:39



22 Kasım 2018 Perşembe 16:39

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomu, sahalara geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Schalke 04 ile oynadığı maçta göğüsüne top gelmesinden dolayı sakatlanan ve daha sonra akciğer sönmesi teşhisi konulan Yuto Nagatomo, takımla antrenmanlara başladı. Japon futbolcu antrenmanlara başlamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, paylaşımında sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. - İSTANBUL