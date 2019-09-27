Nagehan Alçı'dan deprem uzmanlarına yaylım ateşi: Şarlatanlar

İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası televizyon ekranlarında boy gösteren sayısız deprem uzmanlarıyla ilgili ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, çok sert ifadeler kullandı.

"Depremden değil, panikten korkun!" başlıklı köşe yazısında televizyonların uzman bulma yarışını eleştiren Alçı, "Sevgili dostlar, bu halkın bu kadar paranoyak hale gelmesinin yegane sorumlusu 99'dan beri her depremin ardından ortaya çıkan uzman kılıklı şarlatanlar! Unvanlarında profesör ya da doçent yazması ben hiç ilgilendirmiyor. Unvan değil ehliyet önemlidir. Bu kişilerin bilimsel ehliyetlerinin olmadığı konuşmalarından zaten anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Alçı'nın yazısındaki ilgili kısım;

"Bu daha başlangıç. Çok daha kötüsüne hazırlıklı olunmalı" diyerek insanları depreme hazırlayamazsınız. Bunun adı bilgilendirme değil, korkutmadır!Ya da "İstanbul için artık risk yok" diyerek temelsiz bir gevşemeye de sebep olamazsınız. Bunun adı da sorumsuzluktur! Bu tip açıklamalarla İstanbul kurtulmaz. İstanbul, alınması gereken önlemleri soğukkanlı bir şekilde anlatarak kurtulur."