Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Nagehan Alçı, sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Sıra dışı yorumları ve açıklamalarıyla gündem gelen Nagehan Alçı kimdir. İşte Nagehan Alçı'nın merak edilenleri…

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Nagehan Alçı doğum tarihi: 13 Nisan 1977

Nagehan Alçı nereli: İstanbul doğumlu

Nagehan Alçı kaç yaşında: 42 yaşında

Nagehan Alçı boy: 1,65 m

Nagehan Alçı eş: Rasim Ozan Kütahyalı (e. 2010)

Nagehan Alçı çocuklar: Ayşe Ela Kütahyalı, Betül Yasemin Kütahyalı

Nagehan Alçı eğitim: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Erkek Lisesi

Nagehan Alçı TV şovları: Basın Odası

Nagehan Alçı evlilik: Emre Ayan (boşandı) Rasim Ozan Kütahyalı (e. 2010)

NAGEHAN ALÇI HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Nagehan Alçı 13 Nisan 1977 İstanbul doğumlu Türk gazetecidir.

1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır. Halen Milliyet gazetesinde köşe yazmaktadır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Ocak 2016 yılında Planet Mutfak'ta Nagehan Alçı ile 1 Öğün adlı programını sunmaktadır.

İngilizce, Almanca ve İspanyolcayı iyi bilen Alçı, Fransızca da anlamaktadır.

Aralık 2010'da köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Betül Yasemin ve Ayşe Ela adındaki ikizlerin annesidir.