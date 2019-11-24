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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım

AK Partiye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı'dan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce'ye destek geldi. İnce'ye sinsi bir kumpas kurulduğunu söyleyen Alçı, "Sonuna kadar Muharrem İnce'nin yanındayım." dedi.

24.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:55

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın " 'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde "Kaynağıma göre Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce" açıklamasını yaparak tartışmalara farklı bir boyut getiren Turan, daha sonra hata yaptığını belirterek, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dileyen bir yazı kaleme alacağını açıklamıştı. Turan ayrıca, kaynağının da Talat Atilla olduğunu söylemişti.

NAGEHAN ALÇI'DAN MUHARREM İNCE'YE DESTEK

Söz konusu olay ile mağdur olan Muharrem İnce'ye bir destek de Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan geldi. Nagehan Alçı, Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen İnce'ye çok çirkin ve sinsi bir kumpas kurulduğunu söyledi.

"CHP GENEL MERKEZİ TÖHMET ALTINDADIR"

Alçı, "Şu dakikadan itibaren CHP Genel Merkezi töhmet altındadır. Parti içinde bir komisyon kurulmalı. Bu tezgâhın kaynağı aydınlığa kavuşturulmak zorunda. Muharrem Bey'i hedefleyen bu büyük politik komplo üstü örtülebilir basit bir hadise değil. Çok açık bir onursuzluk yapılmış" dedi.

"BU KUMPASÇILARIN ORTAYA ÇIKARILMASI BİZİM GÖREVİMİZ"

Alçı, "Bu bağlamda sonuna kadar Muharrem İnce'nin yanındayım. Siyasi değil ahlaki bir tavır bu. Bence 24 Haziran 2018 geceyarısından beri İnce'yi aynı odakların kara propagandalarla bitirmeye çalıştığı netleşti artık. Bu kumpasçıların ortaya çıkarılması biz gazetecilerin de görevidir" ifadesini kullandı.

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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Nagehan Alçı, Beştepe, Politika, Güncel


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