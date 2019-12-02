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Nagehan Şaşmaz'dan Necati Şaşmaz ile ilgili açıklama

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın açıklamalarına ilişkin boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz açıklama yaptı.

02.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:30Nagehan Şaşmaz'dan Necati Şaşmaz ile ilgili açıklama
Oyuncu Necati Şaşmaz'ın açıklamalarına ilişkin boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz açıklama yaptı. Nagehan Şaşmaz, Amerikalı bir kadınla evli olduğunu iddia ettiği Necati Şaşmaz'ın bu evliliği Türkiye resmi makamlarından neden sakladığını sordu.
Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşi oyuncu Necati Şaşmaz'ın Amerikalı bir kadınla evli olduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Necati Şaşmaz da Claire B.'den 2001'de boşandığı ve iddiaların asılsız olduğunu beyan ederek avukatı Altın Mimir aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Haber içeriğinde belirtilen, müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim 2001 yılında boşanmış olup Nagehan Şaşmaz da bunu bilmektedir. Sayın basın mensuplarından Necati Şaşmaz ile evliliğini bir ranta dönüştürmek isteyen Nagehan Şaşmaz'ın bu hileli tutum ve davranışlarına paye vermemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer vermişti.
"NEDEN 4 YIL EVLİ KALDI"
Nagehan Şaşmaz cephesinden bu açıklamaya karşı cevap geldi. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptığı açıklamada Necati Şaşmaz'ın ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgi ulaştığı belirtilerek, "Müvekkilimizi şikayet hakkını kullandığı için rant peşinde koşmakla suçlayan Necati Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken sorular, bu evliliği niçin sakladığı, Türkiye'de resmi makamlara neden bildirmediği, kendisinden 25 yaş küçük bir kadın ile niçin ABD'de evlilik yaptığı ve kendi sunduğu belgeye göre neden 4yıl evli kaldığıdır" denildi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz, Güncel

Kaynak: İHA

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