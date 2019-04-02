Nagihan Karataş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DÜZCE GÜMÜŞOVA belediye başkan adayı olan Nagihan Karataş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Nagihan Karataş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DÜZCE GÜMÜŞOVA adayı Nagihan Karataş kimdir? BTP DÜZCE GÜMÜŞOVA adayı Nagihan Karataş yüzde kaç oy aldı?

Nagihan Karataş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DÜZCE GÜMÜŞOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Nagihan Karataş GÜMÜŞOVA ilçesinde % 0,02 oranında oy almıştır. GÜMÜŞOVA ilçesinde % 0,02 oranında oy olan Nagihan Karataş adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.