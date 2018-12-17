Nahçıvan'da Gündem Erzurum

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan
Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'ı ziyaret etti.
Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı( KUDAKA) tarafından ajansın 2018 yılı çalışma programı kapsamında Kış ve spor turizminin geliştirilmesi ile bölgenin sağlık turizmi gelirinin artırılmasına yönelik Nahçıvan Cumhuriyetine kalabalık bir heyetle ziyaret programı düzenlendi.
Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen ile iş adamları ve ajans uzmanları katıldı.
Vali Okay Memiş ve beraberindeki kafilenin Nahçıvan'daki ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu oldu. Başkonsolos Mehmet Emin Kiraz'ı makamında ziyaret eden Vali Memiş, program kapsamında Nahçıvan'da katılacakları toplantıların oldukça verimli geçeceğine inandığını belirtti. Erzurum'un bölge için öneminden bahseden Vali Memiş, Erzurum'un önemli bir sağlık merkezi olduğunu yakın zamanda tamamlanacak şehir hastanesi ile bölgenin adeta bir sağlık başkenti olacağını söyledi.
Kış turizminde de Palandöken
gibi uluslararası bir kayak merkezine sahip olduklarını vurgulayan Vali Memiş, "Erzurum, Palandöken ve diğer kış sporları tesisleri ile ülkemizin sayılı kayak turizm merkezlerinden biri. Her gelirden yerli ve yabancı turistin rahatlıkla tatilini yapabileceği şehrimizde bu yıl 1 milyon turist hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu hedefimizi daha üst seviyelere çıkaracağız" diye konuştu.
Başkonsolos Mehmet Emin Kiraz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nahçıvan'da yapılacak toplantıların Erzurum'un tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ERZURUM
Okay Memiş,Nahçıvan
Kaynak: İHA