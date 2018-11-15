Nahçıvan'dan Günlük Alışveriş İçin İran'a Geçiyorlar

MUHAMMET KURŞUN - İran
tümeninin komşu ülkelerdeki para birimleri karşısında değer kaybetmesinin ardından Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycanlılar, günlük alışverişlerini İran'ın sınır kenti Culfa'dan yapmaya başladı.
İran'ın yerel para birimi tümen, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden hayat geçirmesiyle aşırı değer kaybetti. Dolar serbest piyasada 14 bin tümene yükselirken, Irak
'ın para birimi dinar 12 bin, Azerbaycan para birimi manat da yaklaşık 9 bin tümene çıktı.
Bu durum komşu Irak ve Azerbaycan'da özellikle sınıra yakın bölgelerde yaşayanların temel gıda ihtiyaçlarını İran'dan karşılamasına neden oldu.
İran'dan ucuza alışveriş fırsatı
Yoğun şekilde İran'a geçen Iraklılar ve Azerbaycan vatandaşları, özellikle yağ, pirinç, nohut, fasulye, et ve benzeri temel gıda ürünlerini buradan almak istiyor.
İran hükümetinin temel gıda ürünlerini sübvanse etmesi ve bu kalemleri ithal eden ithalatçıya serbest piyasada 14 bin olan doları 4 bin 200 tümenden vermesi de İran'daki malların komşu ülkelere göre birkaç kat ucuz olmasına yol açıyor.
Ancak geçen aylarda sınır bölgelerindeki Huzistan ve Kürdistan eyaletlerine bağlı Merivan, Abadan ve Ahvaz'dan İran'a giren Iraklıların temel gıda ihtiyaçlarını buradan karşılaması fiyatların artmasına neden olmuş ve ülkede tepkiye yol açmıştı.
İran hükümeti, bunun üzerine komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin yağ, un, şeker, çay, nohut, fasulye, pirinç ve et gibi temel gıda ürünlerini almasını yasakladı. Halihazırda yabancıların sadece giyim, halı, meyve, sebze, hediyelik ve elektronik eşya almasına müsaade ediliyor.
Nahçıvan Sınır Kapısı'nda yoğunluk
İran'dan ucuza alışveriş yapmak isteyen Azerbaycan vatandaşlarının Nahçıvan Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk dikkati çekiyor. Azerbaycanlılar, İran'dan alımına izin verilen malları el arabalarıyla kapıdan geçiriyor.
Nahçıvan'dan İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Culfa kentine alışveriş için gelen Azerbaycan vatandaşlarından Meryem
Ahmedov adlı ev hanımı, İran'a 15 günde bir giriş yapabildiklerini ve ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Ahmedov, İran hükümetinin temel gıda ürünlerine ilişkin kararına ise tepki gösterdi. Azerbaycanlı kadın, "İran çay, şeker, yağ gibi erzakları almamıza müsaade etmiyor. Özellikle pirince izin verilse biz de geçimimizi sağlayabiliriz. Meyveyi bırakıyorlar fakat o bizde de var. Bize diğer erzaklar lazım. İran hükümetinden bu konuda biraz destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan,Nahçıvan,İran
15 Kasım 2018 Perşembe 13:44