Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 18 kişide korona virüs tespit edildi
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 18 kişide korona virüs tespit edildi.
06.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:30
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 kişide korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Azerbaycan, Nahçıvan, Güncel