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Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 71'e yükseldi

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.

13.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:24
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 71'e yükseldi
Azerbaycan 'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin de iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Azerbaycan, Nahçıvan, Güncel
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