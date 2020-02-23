Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu

Türkiye , İran 'da 8 ölüme sebep olan yeni tip koronavirüs vakaları nedeni ile İran'la olan tüm sınır kapılarını kapattı. İran'dan Türkiye'ye kara, demir ve hava yolu ulaşımı ise tek taraflıve geçici olarak durduruldu.

SOSYAL MEDYA'DA SINIR KAPISI KAPATILSIN KAMPANYASI

İran'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, vatandaşlar Twitter'dan yetkililere İran sınırının kapatılması için çağrıda bulundu. Twitter'da ''#iransınırkapısıkapatılsın' etiketiyle kısa süre içerisinde binlerce Tweet atıldı.

PAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN DA KAPATILDI

Pakistan ve Türkmenistan da, İran'da hızla artan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırını kapatma kararı aldı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.

VİRÜS İRAN'A YAYILIYOR

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.