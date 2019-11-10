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Nahda Meclis Başkanlığı için Gannuşi'yi aday gösterecek

Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi, Meclis Başkanlığı için hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'yi aday gösterme kararı aldı.

10.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:30Nahda Meclis Başkanlığı için Gannuşi'yi aday gösterecek
Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi, Meclis Başkanlığı için hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'yi aday gösterme kararı aldı.
Partinin Şura Konseyi Üyesi Muhsin es-Sudani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şura Konseyinin, iki gün süren toplantıların ardından, Gannuşi'yi Meclis Başkanlığı için aday gösterme kararı aldığını söyledi.
Konseyin ayrıca için isim belirleme hakkını muhafaza ettiğini kaydeden Sudani, ancak Başbakanın Nahda içinden ya da dışından mı olacağına karar verilmediğini aktardı.
Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), iki gün önce 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklamıştı.
YSK, sonuçlara göre, Nahda Hareketi Partisinin 52, Tunus'un Kalbi Partisinin 38, Demokratik Akım Partisinin 22, Onur Koalisyonunun 21, Özgür Anayasa Partisinin 17, Halk Hareketi Partisinin 15, Yaşasın Tunus Hareketi Partisinin 14, Tunus Projesi Hareketi Partisi ile Rahmet Partisinin de 4'er milletvekili çıkardığını duyurmuştu.
Yeni seçilen milletvekillerinin gelecek hafta yemin ederek göreve başlaması ve sonrasında Cumhurbaşkanı Kays Said'in Nahda Hareketi Partisini hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Başbakanlık, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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