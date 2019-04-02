Naif Alibeyoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Kars belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu oldu. DSP adayı Naif Alibeyoğlu, Kars belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kars belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Kars belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Kars belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Kars belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kars belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kars aday yarışı ve Kars seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kars Seçim Bilgileri

Kars belediyesi için toplam sandık sayısının 167 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi için açılan sandık sayısının ise 167 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kars belediyesi için katılım oranının ise % 80,97 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kars toplam seçmen sayısının ise 52.856 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 42.796 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Kars Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Kars belediye başkan adayı olarak gösterilen Naif Alibeyoğlu, Kars yarışında % 18,46 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Naif Alibeyoğlu toplamda 7.607 adet oy sayısına ulaştı.

Naif Alibeyoğlu Kimdir?

Alibeyoğlu 1954 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü, ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi SİYO mezunudur.

Bir bankada ve Kooperatifler Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1993 yılında Kars'ın ilk ve tek yerel televizyonu olan Serhat TV'yi ve Radyo Serhat'i kurdu.

Alibeyoğlu, Kars'ta yıllar sonra il merkezinin tek sineması olan Kars Şehir Sineması'nı açtı. Çiftçilik, besicilik, elektronik parça satışı, bilardo salonu, cafe ve müzikhol, düğün salonu, fotoğraf laboratuvarı vb, işletmeciliği yaptı. TEMA Vakfı, Turizm Derneği, Karsspor yöneticiliği yaptı. Kars ve Kafkas Universitesi Kalkınma Vakfı Kurucusu oldu .

1999- 2009 yılları arasında iki dönem Kars Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 1999 yılında yerel seçimlerde Anavatan Partisi Kars Belediye Başkanı adayı olarak seçime girdi ve kazandı. Alibeyoğlu 2004 AK Parti'den Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimleri kazandı.

Tarihi Kentler Birliği kurucusu ve encümen üyesi, Türkiye Belediyeler Birliği kurucu başkan vekilliği ve encümen üyeliği, UCLG Dünya Kentler Birliği kurucu üyeliği, merkezi Sicilya'da olan COPEM Akdeniz Ulkeleri Yerel Yönetimleri kurucu üyeliği, HABİTAT-INTA Dünya Kentsel Kalkınma Örgütü üyeliği, Mayor of Peace-Dünya Savaş Karşıtı Belediyeler Birliği üyeliği yaptı. Yerel Yönetimler Derneği başkanlığı devam ediyor. Yerel Gündem 21 ve Kars Kent Konseyi'ni kurdu.

Naif Alibeyoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP'den Kars Belediye Başkan Adayı oldu.

DSP Kars belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.