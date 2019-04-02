Nail Baki Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Nail Baki oldu. DP adayı Nail Baki, KOCAELİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KOCAELİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Nail Baki ile ilgili seçim sonuçları ve KOCAELİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Nail Baki oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KOCAELİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KOCAELİ aday yarışı ve KOCAELİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KOCAELİ Seçim Bilgileri

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KOCAELİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Nail Baki, KOCAELİ yarışında % 0,62 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Nail Baki toplamda 6.845 adet oy sayısına ulaştı.

Nail Baki Kimdir?

Nail Baki, 1971 doğumludur. ODTÜ'de İngilizce hazırlık bölümü sonrasında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ankara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisans programını tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun oldu.

Baki, 1997 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. APK Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Başkan danışmanlığı görevlerini gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi'nde akademik personel olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında kendi şirketi olan Name Proje'yi kurarak girişimciler arasındaki yerini aldı. Gerçekleştirdiği projeler ile 2008 yılında "İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Katkı" kategorisinde "Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci" arasında yer alarak Kadir Has Üniversitesi'nde ödülünü aldı.

2010 yılında AISEC Danışma Kurulu üyeliği görevlerini gerçekleştirdi. Halen Lastik Geri Kazanım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu ve Aydınlar Ocağı Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu görevini sürdürüyor. Kocaeli Fikir Haber sitesinde köşe yazıları yazmaktadır. İngilizce, Almanca, Rusça konuşmakta olan Baki, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nail Baki, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

DP KOCAELİ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.