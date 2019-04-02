Nail Dinler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR BAYINDIR belediye başkan adayı olan Nail Dinler isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BAYINDIR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Nail Dinler isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR BAYINDIR adayı Nail Dinler kimdir? BTP İZMİR BAYINDIR adayı Nail Dinler yüzde kaç oy aldı?

Nail Dinler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR BAYINDIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Nail Dinler BAYINDIR ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. BAYINDIR ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Nail Dinler adlı BTP adayı toplamda 53 adet oy sayısına ulaştı.

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