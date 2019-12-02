NAİL OLPAK: "Son çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz"

Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti:

"Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte yılın ilk yarısında gelen negatif büyüme rakamlarının ardından üçüncü çeyrekte yakaladığımız %0,9'luk büyümeyi, yaşayacağımız yeni bir pozitif dönemin ilk sinyali olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan gerileme ile kredi piyasasında yaşadığımız canlanma ve, reel kesim ile tüketici güven endeksi gibi öncü göstergelerde yaşanan yukarı yönlü ivmelenme, ekonomik büyümemizin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde cari açıkta da artış yaşanıyor ve Türkiye'nin kırılganlığını artırıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise tekrar hızlı bir büyüme patikasına, bu sefer cari fazla veren bir ekonomi olarak giriyoruz. Kırılganlık düzeyi gerilemiş bir ekonomi olarak 2019'un son çeyreğinde ciddi oranda bir pozitif büyüme rakamı yakalayacağımızı ve 2019 yılını da beklentilerin üzerinde pozitif bir büyüme oranı ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Özetle, geçtiğimiz dönemde aldığımız yaraları önümüzdeki süreçte çok hızlı bir şekilde sararak, 2020 yılına özgüveni yüksek ve gelecek hedeflerine sıkı sıkıya bağlı bir ülke olarak gireceğimize inanıyorum. Biz de Türk iş dünyası olarak üretmeye, katma değer yaratmaya ve ülke ekonomimizi daha iyi noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.