Nail Türkel 137'İnci Sergisini Açtı

Nail Türkel'in kişisel sergisinin açılışı kesilen kurdele ile gerçekleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda, Nail Türkel'in kişisel yağlı boya ve doğal taşlar ve deniz kabuklarından oluşturduğu el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılış kurdelesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Müdürü Fırat Özcan ve davetliler tarafından kesildi. 35 yıldır edebiyat öğretmenliği yaptığını ve şu an emekli olduğunu belirten Nail Türkel, tek zayıf dersinin resim olmasına karşılık bugün 137'inci kişisel sergisini açtığını kaydetti. Manisa'ya 5 yıldır geldiğini ifade eden Nail Türkel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve sergide emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.