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Naim filmine İzmir'de anlamlı gala

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, yaşamının anlatıldığı filmin İzmir'deki galasında binlerce kişi tarafından anıldı.

25.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:32Naim filmine İzmir'de anlamlı gala
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, yaşamının anlatıldığı filmin 'deki galasında binlerce kişi tarafından anıldı. Yakın tarihimize damga vuran dünya şampiyonu sporcu Naim Süleymanoğlu'nun yaşam hikayesi ve mücadelesinin anlatıldığı film, izleyenleri duygulandı.

Türk sinemasında merakla beklenen "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin İzmir galası, Optimum AVM'de gerçekleşti. Film ekibi, film gösterimi öncesinde gerçekleştirilen söyleşide ziyaretçilerle buluştu. Yapılan etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, yakın tarihimize damga vuran dünya şampiyonu sporcu Naim Süleymanoğlu saygıyla anıldı.

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin yönetmeni Özer Feyzioğlu, insana dokunan bir film yaptıklarını söyleyerek, "Naim, henüz 18 yaşında verdiği bir kararla bir halkın uğradığı zulme karşı çıktı ve bunu başarılarıyla dünyaya duyurdu. Bu film tarihimizde örnek bir insanın hikayesidir" dedi.

İzmir'de sinemaseverler ile Optimum'da buluşan filmin başrol oyuncuları; Hayat Van Eck, Yetkin Dikiciler, Barış Kıraoğlu da film ile ilgili anlamlı mesajlar verdi. Başrol oyuncusu Hayat Van Eck, "Naim Süleymanoğlu sadece dünya şampiyonu bir sporcu değil, büyük bir insan hakları savunucusudur" şeklinde konuştu.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin İzmir özel gösterimine Bulgaristan'dan göç eden kişilerde ilgi gösterdi. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, film ekibine bir plaket sunarak anlamlı günde beraber olmaktan dolayı mutluluk duydukların belirtti.

2017 yılında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla ve zorluklarla dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı film, söyleşinin ardından ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. - İZMİR

Naim Süleymanoğlu, İzmir, Magazin

Kaynak: İHA

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