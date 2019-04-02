Naim Kocabıyık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR GÖMEÇ belediye başkan adayı olan Naim Kocabıyık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR GÖMEÇ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Naim Kocabıyık isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BALIKESİR GÖMEÇ adayı Naim Kocabıyık kimdir? Bağımsız BALIKESİR GÖMEÇ adayı Naim Kocabıyık yüzde kaç oy aldı?

Naim Kocabıyık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR GÖMEÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Naim Kocabıyık GÖMEÇ ilçesinde % 2,59 oranında oy almıştır. GÖMEÇ ilçesinde % 2,59 oranında oy olan Naim Kocabıyık adlı Bağımsız adayı toplamda 232 adet oy sayısına ulaştı.

Naim Kocabıyık Kimdir?

1961 Yılında Gömeç'de doğdu.

İlk ve Orta öğrenimini Gömeç'te, lise öğrenimini Burhaniye'de tamamladı.Yüksek öğrenimini Niğde Eğitim Yüksekokulu'nda bitirdi.

Gaziantep, Adıyaman ve Kütahya'da sınıf öğretmenliği yaptı.Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlk öğretim okulunda Müdür Yardımcılığı ve ilçe Milli eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Hizmetlerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aylıkla ödüllendirme belgesi, Kütahya ve Balıkesir Valilerinden ve Araban Kaymakamlığı'ndan takdir belgeleri, Şaphane, Araban, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden teşekkür belgeleri aldı.

Evli ve 2 çocuk babası

BALIKESİR GÖMEÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.