Naim Süleymanoğlu filminde duygulandıran Eren Bülbül detayı

Müslüm filmiyle büyük başarı elden eden ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun, 25 Ekim'de vizyonda girecek olan milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan yeni filminde Eren Bülbül detayı duygulandırdı.

EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel sahnesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anıldı.

F4'LER SELAM ÇAKIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, 1986'DA Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4 Efeler filosunun komutanından bir anons duyuluyor. Uçakta bulunan Süleymanoğlu'na seslenen komutan, "Ben Yarbay Eren Bülbül, vatanınıza hoşgeldiniz" diyerek şehidimize selam çakıyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MESAJINI YAYINLADI

Yapımcı Mustafa Uslu, sosyal medya hesabından Ekim'de sinemaya girecek filminin kahramanı Naim Süleymanoğlu'nun bayram mesajıyla takipçilerinin bayramını kutladı.