Naim Süleymanoğlu'na AK Parti heyetinden tam not

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yıldırım 'a kazandırdığı ve işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ne AK Parti Bursa teşkilatı çıkarma yaptı.Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, 46 kez dünya rekoru kıran halter efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun isminin ölümsüzleşeceği, 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515 metrekare inşaat alanı olmak üzere toplam 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesiste, AK Parti heyeti incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen inceleme gezisine, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel, Osman Mesten, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İl Başkanvekili Bülent Kandemir, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve Yıldırım Belediyespor Kulüp Başkanı Muammer Özbey katıldı. Bünyesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu, fitness salonları, dünya standartlarına uygun yüzme havuzu, jimnastik salonları, tekvando ve boks ringleri, güreş salonu, hamam ve saunanın bulunduğu ve birçok spor branşına uygun salonları bulunan spor kompleksinin tüm bölümlerini inceleyen heyet, tesise tam not verdi.Yıldırım'a ve Bursa'ya değer katacak Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışında geri sayıma geçtiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu fiziki mekana ruh verecek olan çocuklarımızla birlikte ilçemize ve Bursa'mıza değer katacak önemli bir sosyal hayat merkezini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçemize kazandırılan ve açılışa gün sayan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin işletmesini, belediye olarak biz üstleneceğiz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar ve geleceğe iyi hazırlansınlar. Biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız. Bizlerden desteğini esirgemeyen bakanımıza, milletvekillerimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bursa'ya her geçen gün önemli tesisler ve hizmetler kazandırıldığını vurgulayan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden biri olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin, güzel Bursa'mızın en değerli ve özel ilçelerinden biri olan Yıldırım'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tarz tesislerle hem gençlerimizin sportif faaliyetlere daha fazla vakit ayırabilmeleri hem de internette gezinen gençlik yerine spor yapan, aktivitelere katılan gençlerimizin olmasını çok önemsiyoruz. Bursa'mız her geçen gün yeni tesislerle önemli hizmetleri Hükümetimizden alıyor. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize de Bursa'mıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.AK Parti iktidarının 17 yıldan bu yana Türkiye'yi bir baştan bir başa şantiyelerle ve yatırımlarla donattığının altını çizen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Kısa zaman önce gerçekleştirilen otoyol projesinin açılışı ile insanımızın hizmetine sunulan Şehir Hastanesi'nin ardından böyle bir eserin Yıldırım'a kazandırmak çok önemli. Türkiye'nin en büyüklerinden olan bu tesisin kazandırılması adına Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, tesisin işletmesinin Yıldırım Belediyesi'ne tahsis edilmesi ile alakalı özel ilgi gösteren bakanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarı 17 yıldan bu yana ülkemizi bir baştan bir başa şantiyelerle donattı" şeklinde konuştu. - BURSA